"Мы сейчас предупреждаем, но при негативном развитии ситуации такое вполне возможно, допуск в здание аэропорта и прилет лиц в аэропорт возможен только при наличии QR-кода. Ни улететь, ни прилететь без кода будет невозможно. Этот вопрос обсуждается со сроком введения 1 декабря", — сказал Никонов на пресс-конференции в хабаровском пресс-центре "Интерфакса".

Пресс-служба правительства ранее распространила информацию о том, что предъявление QR-кода потребуется и желающим приобрести авиабилет.

Как сообщалось, власти региона ужесточили ограничительные меры по коронавирусу. В частности, с 4 по 12 ноября в крупных городах региона будут закрыты торговые центры, а общепит станет работать только на вынос и доставку. Алкомаркеты, где доля продаж спиртного более 50%, также должны закрыться.

С 13 ноября вводятся коды в торговых центрах, общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах, бассейнах. Также с 13 ноября вводятся QR-коды на междугороднем общественном транспорте.

За последние сутки в Хабаровском крае выявлено еще 437 новых пациентов с коронавирусом, умерли пятеро. Всего в регионе зарегистрировано более 95 тыс. случаев COVID-19, летальных исходов 916. Сейчас полностью привито 358 тыс. жителей при необходимости в 600 тысяч человек.

С 30 октября по 7 ноября в крае прекратили свою работу детские игровые центры, комнаты и аттракционы в закрытых помещениях. Для неработающих и не вакцинированных жителей старше 60 лет объявлена самоизоляция.

Отменено очное проведение досуговых, развлекательных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, публичных мероприятий.

Также в Хабаровском крае с 1 ноября заработала система QR-кодов, которые нужно предъявлять при посещении кинотеатров, театров, домов культуры, в цирке. Их заполняемость не должна превышать 50%. Потребуется QR-код на спортивных мероприятиях, в том числе по футболу и хоккею, на трибуны допускается максимум 500 человек.