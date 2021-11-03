"Подобную систему пропуска также должны ввести и для входа в помещения государственных и муниципальных органов власти, а также в государственные и муниципальные учреждения и организации, оказывающие социальные услуги", — говорится в сообщении.

Кроме того, республиканский оперштаб дал поручение Минобразования Тувы и всем госучреждениям и органам муниципального звена до завершения нерабочей недели организовать доступ родителей и работников по QR-кодам в школы, детские сады и другие объекты образования.

Также этому ведомству поручено изучить возможность и проработать вопрос введения в школах антиковидного паспорта на каждого ученика.

Как сообщалось, власти Тувы в нерабочую неделю ввели новые ограничения: приостановлена работа ТРЦ, общепита, непродовольственной торговли, культуры, спорта, сферы услуг. Также приостанавливается предоставление государственных и муниципальных услуг, работа общественного транспорта в Кызыле. Граждан старше 60 лет отправили на самоизоляцию.

По последним данным, всего в Туве зафиксировано 28 тыс. 737 случаев COVID-19, выздоровели 25 тыс. 196 человек, умерли — 283.