И.о. премьер-министра страны Марк Рютте на пресс-конференции заявил о необходимости вновь прибегнуть к обязательному использованию медицинских масок, кроме того, с 6 ноября будет расширено использование так называемых "ковидных пропусков" — их будет необходимо предъявлять при посещении ряда общественных мест, в частности музеев, спортзалов и террас кафе.

На прошлой неделе в Нидерландах зафиксировали максимальное количество случаев заражений COVID-19 с июля. Накануне оно составило 7,7 тыс., на 45% выше, чем неделю назад. При этом многие пациенты, попавшие в больницы с диагнозом COVID-19, не были вакцинированы, заявили в органах здравоохранения Нидерландов.

Согласно данным нидерландского правительства, к настоящему моменту полный курс вакцинации в Нидерландах прошло 84% взрослого населения страны.

За все время пандемии COVID-19 В Нидерландах выявили 2,1 млн случаев заболевания. Около 18 тыс. инфицированных скончались.