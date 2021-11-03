"С 30 октября по 1 ноября проведены мероприятия по контролю 14 организаций, осуществляющих деятельность в сфере предоставления мест для временного проживания (гостиницы, отели), в отношении четырех гостиниц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Были выявлены факты заселения клиентов без предъявления QR-кодов в гостиницах Тулы "Светлана" и "Профит", — говорится в сообщении.

Также санитарные врачи проверили 12 спортивных и физкультурных объектов (фитнес-центры, фитнес-клубы, плавательные бассейны), возбуждено 6 дел об административном правонарушении.

В Тульской области с 30 октября по 7 ноября приостановлена работа торговых и торгово-развлекательных центров, рынков и ярмарок, объектов розничной торговли непродовольственными товарами. Исключение составляют организации, работающие на доставку и самовывоз.

В этот период работают только продовольственные магазины, аптеки, салоны связи, торговые точки, реализующие зоотовары, цветы, горюче-смазочные материалы, средства коррекции зрения и реабилитации.

Также продолжают работу нестационарные объекты торговли, расположенные вне торговых (развлекательных) центров, рынков и ярмарок, площадь которых менее 9 кв. м.

Изменился режим работы мест общественного питания. Они смогут работать только с 7 до 23 часов (за исключением доставки и самовывоза). Кроме того, в нерабочие дни они должны принимать посетителей при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня.

Для заселения в гостиницы с 30 октября по 7 ноября также потребуется QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого — три дня.

Для посещения в период нерабочих дней бассейнов, фитнес и тренажерных залов потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.