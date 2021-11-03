Сертификат ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) по наземному обслуживанию перевозчиков авиакомпания получила в четвертый раз.

"В ходе проверки воздушная гавань Приморья получила комплексную оценку основных параметров стандарта ISAGO: системы организации и управления, обслуживания пассажиров и обработки багажа наземного обслуживания воздушных судов, наземного движения воздушных судов", — отмечается в сообщении.

Сертификат дает дополнительные возможности расширения международного сотрудничества с ведущими авиакомпаниями и продвижения услуг в области наземного обслуживания.

Подтверждать свое соответствие требованиям стандарта аэропорт должен каждые два года.

Ранее сообщалось, что АО "Международный аэропорт Владивосток" в январе-сентябре 2021 года обслужило более 1 млн 362 тыс. пассажиров, что на 42,1% меньше в сравнении с "доковидным" периодом (январь-сентябрь 2019 года).

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год.