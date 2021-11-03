"По состоянию на 8:15 утра 3 ноября почти все рейсы, приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве, вылетели в пункт назначения. В настоящий момент в аэропорту Нижнего Новгорода ожидают вылета два рейса: из Читы ("Уральские авиалинии") и из Тюмени (авиакомпания "Ютэйр")", — сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

Представитель пресс-службы аэропорта уточнил "Интерфаксу", что, как ожидается, рейс из Читы вылетит около 10:00 мск, рейс из Тюмени — около 11:00 мск.

Все оставшиеся пассажиры рейсов находятся в гостиницах и будут подвезены к подготовленным к вылету бортам.

В пресс-службе уточнили, что во вторник международный аэропорт Нижнего Новгорода им.В.П.Чкалова как запасной аэропорт из-за тумана в Москве принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, следовавших в столицу из других городов России и ближнего зарубежья, 28 из них приземлились в течение одного часа. Всего на приземлившихся бортах находилось более 5 тыс. пассажиров.

"Количество прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживались в порядке очереди. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов аэропорт обслужил рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 26 рейсов на вылет (около 3,5 тысяч пассажиров). Все рейсы отправлены в штатном режиме", — говорится в сообщении.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, накануне первый рейс прилетел в нижегородский аэропорт во вторник в 2:00 из Анталии, последний рейс прилетел в 18:34.

"У аэропорта всего шесть трапов, два трапа оставили по расписанию работать, добавили два на международный и внутренний рейсы", — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что с полуночи вторника нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял несколько десятков воздушных судов, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву.

В частности, в аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь самолетов UTair, четыре самолета "Уральских авиалиний", три — авиакомпании "Победа", два — Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, "Якутия", сообщал "Интерфаксу" представитель аэропорта.

Так, был организован прием воздушных судов, следовавших в Москву из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов.

С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, до представителей авиакомпаний доводились сведения о возможности высадки пассажиров из самолетов, "но они сами принимали решение — высаживать, заправляться или ждать".

Нижегородские власти оказывают пассажирам самолетов помощь в размещении в гостиницах и обеспечении горячим питанием. Позже часть самолетов вылетела в пункт назначения. На вечер вторника в нижегородском аэропорту оставались порядка 1,5 тыс. человек.

СКР, прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку по данному факту.