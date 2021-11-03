"Аэропорты Московского авиаузла 3 ноября работают в штатном режиме, воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений", — заявили в ведомстве.

Аэропорт Нижнего Новгорода, куда накануне была перенаправлена большая часть рейсов на посадку, также работает в штатном режиме.

"В Москву вылетели 33 воздушных судна, прибывших сюда в связи с сильным туманом в Московской воздушной зоне 2 ноября. Кроме того, с целью решения сложившейся ситуации аэропортом совместно с авиакомпаниями организована доставка части пассажиров в Москву наземным транспортом", — добавили в ведомстве.