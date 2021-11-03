Отмечается, что участок со 197 по 215 км автодороги Омск — Муромцево — Седельниково — стал одним из самых крупных дорожных объектов в регионе, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"Согласно графику, работы здесь должны были завершиться в октябре 2022 года, но благодаря дополнительному финансированию и заблаговременной контрактации, сдача объекта состоится уже в этом месяце", — говорится в сообщении со ссылкой на региональный Минстрой.

Участок будет введен в эксплуатацию в ближайшее время.

В министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона также отмечают, что на финальную стадию вышел капитальный ремонт и соседнего участка этой автодороги — с 215 по 218,5 км. Сейчас здесь завершается обустройство тротуаров и наружного освещения. В общей же сложности в этом году работы велись на четырех участках дороги (включая капитальный ремонт), в нормативное состояние было приведено 35 км при общей протяженности 280 км.

В общей сложности на ремонт этой дороги в 2021 году было направлено более 900 млн рублей.

Муромцевский район — один из самых посещаемых в регионе. Основными достопримечательностями здесь считаются "пять озер" и деревня Окунево, куда массово съезжаются туристы не только из Омской области, но и многих других регионов, а также стран зарубежья.