Согласно данным сайта госзакупок, начальная цена контракта не должна превышать 721,4 млн рублей. Подрядчик должен будет поставить комплекты техоборудования для канатной дороги VL 2.

Заявки принимаются до 18 ноября, проведение аукциона назначено на 24 ноября.

Ранее сообщалось, что КСК объявило конкурс на право заключения договора на поставку комплектов технологического оборудования двух канатных дорог VL 4 и VL 5 на курорте "Ведучи" за 1,2 млрд рублей. Победителем было признано ООО "РТ-Бартолет" (Москва, совместное предприятие "Ростеха" и швейцарского производителя канатных дорог Bartholet) с предложением в 911,548 млн рублей.

Кроме того КСК проводили конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству этих двух канатных дорог. Начальная цена составляла 303,7 млн рублей. По итогам аукциона была подана одна заявка от ГУП "Ордена дружбы народов Чеченское управление строительства имени Э.Э.Исмаилова"(Чечня, принадлежит министерству строительства и ЖКХ региона), с которым и было заключено соглашение. Предложение ГУП равнялось начальной цене контракта.

Всесезонный горнолыжный курорт "Ведучи" был открыт зимой 2018 года. На его территории оборудованы трасса для начинающих лыжников, подъемник и зоны активного отдыха. Также на курорте имеются современный отель, отдельное шале и службы сервиса.

К 2025 году на территории комплекса планируется создать 17 горнолыжных трасс общей протяженностью 16,5 км, гостиничный комплекс, сервисные центры, горнолыжную школу и пункты проката.

По плану, к этому времени годовой туристический поток курорта составит более 180 тыс. человек.