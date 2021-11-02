"Авиапассажиров разместят несколько гостиниц, которые находятся в разных частях города. Номерной фонд к прибытию гостей готов, поскольку в регионе действует период нерабочих дней, отели загружены не полностью", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь представитель одной из крупных гостиниц, принимающей несколько сотен человек, Юлия Новикова подтвердила агентству, что отель свободен более чем наполовину из-за введенных ограничительных в регионе мер по заселению гостей лишь при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

"Общий номерной фонд — свыше 450 номеров, свободно в настоящее время более 300 номеров. Ожидаем 337 пассажиров из аэропорта, которые направлялись Москву, Воронеж, Ереван. Есть как индивидуальные путешественники, так и семейные пары, будем размещать их на сутки, предоставлять питание", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что отель рассчитывал на большую загрузку в ноябрьские праздничные дни гостями из Москвы, но "сейчас проведение мероприятий в Нижнем Новгороде ограничено, большинство заведений закрыто, размещение в гостиницах возможно лишь при предъявлении QR-кода о перенесенном коронавирусе или вакцинации".

"В случае, если у авиапассажира не будет QR-кода о вакцинации, будем искать компромисс в условиях возникшего форс-мажора", — добавила представитель отеля.

Ранее со ссылкой на губернатора Нижегородской области сообщалось, что в аэропорту Нижнего Новгорода на вечер вторника находились порядка полутора тысяч пассажиров авиарейсов, которые летели в Москву, но вынуждены были уйти на запасные аэродромы из-за тумана в столице.

Нижегородский аэропорт сообщал, что в общей сложности с полуночи аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. В частности, организован прием воздушных судов, следовавших в столицу из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов.

С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию — это порядка 50 рейсов в течение сегодняшнего дня. Нижегородские власти оказывают пассажирам самолетов помощь в размещении в гостиницах и обеспечении горячим питанием.

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") сообщила, что готова назначить дополнительные скоростные поезда "Ласточка" сообщением Нижний Новгород — Москва для доставки пассажиров авиарейсов, которые из-за тумана в столице вынуждены были приземлится в нижегородском аэропорту.