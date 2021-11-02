Жительница областного центра обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что купила путёвку в Черногорию в местном туристическом агентстве. Однако на отдых она так и не полетела. Туроператор взяла с нее деньги, но договор так и не исполнила. Звонки в турагентстве игнорировали, а сам офис вскоре и вовсе закрылся.

Полиция установила и задержала владелицу турагенства. Ей оказалась 73-летняя жительница Тамбова. Выяснилось, что женщина причастна к 19 подобным фактам мошенничества. В общей сложности подозреваемая завладела деньгами в сумме около 650 тыс. рублей.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".