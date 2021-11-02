"Также проверяется информация, что ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар — Москва, однако из-за сильного тумана во Внукове он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде. Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более 7 часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров", — говорится в сообщении.

Следователи выехали в аэропорт, ситуация в воздушной гавани находится на контроле и.о. руководителя следственного управления.

Между тем, пресс-служба международного аэропорта Нижнего Новгорода сообщает, что авиаузел "в течение часа принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, летевших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья". Сильный туман не позволил столичным аэропортам принять прибывающие рейсы, и большинство самолетов из-за ограниченного количества топлива были направлены в аэропорт Нижнего Новгорода.

"Такое количество самолетов в десятки раз превышает нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество лайнеров, и сейчас они обслуживаются в порядке очереди", — пояснили в аэропорту.

В пресс-службе добавили, что параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов аэропорт обслуживает рейсы из собственного регулярного расписания — "это порядка 50 рейсов в течение сегодняшнего дня".

"Все службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Приволжская транспортная прокуратура сообщает о проведении проверки, а также возможности доставки пассажиров в столицу поездом.

"Руководством Горьковской железной дороги принято решение о выделении дополнительного поезда "Ласточка" для доставки пассажиров задержанных рейсов в Москву", — сообщает надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что в общей сложности с полуночи нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву.

"В аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь самолетов UTair, четыре самолета "Уральских авиалиний", три — авиакомпании "Победа", два — Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, Якутия", — сообщал "Интерфаксу" представитель аэропорта.

В частности, организован прием воздушных судов, следовавших в Москву из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов.

С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.

Нижегородские власти оказывают пассажирам самолетов помощь в размещении в гостиницах и обеспечении горячим питанием.

По состоянию на 13:00 мск, аэропорты московского авиаузла возобновили прием воздушных судов, и самолеты начали отправляться в пункт назначения.