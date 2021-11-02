Во вторник днем в соцсетях появились видеоролики, на которых пассажиры авиарейсов, перенаправленных в нижегородский аэропорт из-за непогоды в столице, жалуются на отсутствие горячего питания и воды, а также на то, что они вынуждены долгое время находиться в салонах самолетов. Кроме того, на видео были запечатлены толпы пассажиров в здании аэровокзала, а также выстроившиеся в очередь самолеты, ожидающие разрешения на взлет.

"После публикаций в социальных сетях и СМИ о нарушении прав пассажиров при задержке рейса сотрудники управления Роспотребнадзора незамедлительно взяли на контроль ситуацию с обеспечением питанием, водой и гостиницами пассажиров. Сотрудники санитарно-карантинного пункта управления обходят зал ожидания аэропорта с целью оказания практической помощи пассажирам с детьми, инвалидам, пассажирам пожилого возраста", — говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области готово оказать консультации и помощь в составлении претензий к автоперевозчику пассажирам самолетов, вынужденно севших в Нижнем Новгороде в связи с задержками рейсов из-за погодных условий в Москве, добавляет ведомство.

В свою очередь в пресс-службе нижегородского аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время в пункт назначения отправилась примерно половина из 33 вынужденно приземлившихся самолетов.

Между тем, авиакомпания S7 сообщает, что во вторник в связи с туманом и ограниченной видимостью были задержаны 60 рейсов S7 Airlines с вылетом из аэропорта Домодедово. 13 воздушных судов, направлявшихся в Москву, были вынуждены уйти на запасные аэродромы — в Воронеж и Нижний Новгород.

"В "Стригино" (нижегородский аэропорт — ИФ) вынужденно также приземлялись и самолеты других авиакомпаний. К сожалению, инфраструктура аэропорта в Нижнем Новгороде, в том числе количество стоянок и трапов, не рассчитана на такой большой единовременный поток бортов, воздушные суда авиакомпаний обслуживаются в порядке очереди", — говорится в сообщении.

Авиакомпания "ведет работу с аэропортом, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию в кратчайшие сроки".

"Пассажиры получают воду, организуется питание на бортах, а по мере улучшения погодных условий рейсы будут вылетать в Москву. На текущий момент в аэропорту Нижнего Новгорода находятся в ожидании вылета 10 воздушных судов авиакомпании", — сообщает S7, принося извинения всем пассажирам, которые столкнулись во вторник с задержками рейсов.

Ранее сообщалось, что общей сложности, с полуночи нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву.

"В аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь самолетов UTair, четыре самолета "Уральских авиалиний", три — авиакомпании "Победа", два — Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, Якутия", — сообщал "Интерфаксу" представитель аэропорта.

В частности, организован прием воздушных судов, следовавших в Москву из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов.

С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.

По состоянию на 13:00 мск, аэропорты московского авиаузла возобновили прием воздушных судов, и самолеты начали отправляться в пункт назначения.

В свою очередь Нижегородская транспортная прокуратура сообщала, что руководитель этого ведомства выехал в нижегородский аэропорт для проверки "обеспечения прав пассажиров и надлежащего оказания услуг при ожидании рейсов".