Фото: АО "Мосводоканал"

"Архивные и современные фотографии рассказывают историю развития и становления водоснабжения города. Здесь можно не просто погрузиться в прошлое, но и узнать, например, что фонтан перед Большим театром на самом деле – часть старинной системы водоснабжения Москвы, и вода в него подавалась только для того, чтобы бочками развозиться по домам", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе организатора выставки, АО "Мосводоканал".

Фото: АО "Мосводоканал"

Современная часть экспозиции рассказывает об установках и оборудовании, применяемом "Мосводоканалом" при водоподготовке, и новых методах прокладки трубопроводов.

Фото: АО "Мосводоканал"

"Жители увидят, как технологии XXI века модернизируют объекты промышленной архитектуры начала ХХ века. Для всех желающих приоткроется дверца в мир, обычно закрытый от посторонних глаз, и можно будет шаг за шагом проследить путь воды от источника до крана", — добавили в пресс-службе.



Выставка продлится до 14 ноября.