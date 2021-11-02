"Все сферы экономики должны работать полноценно. Мы очень аккуратно относимся к ограничениям, сегодня делаем все возможное и необходимое, чтобы 8 ноября выйти в полноценный рабочий режим. Но будем ориентироваться на то, как будет обстоять дела с распространением заболевания", — подчеркнул глава региона.

По его словам, QR-коды в Псковской области останутся и, вероятнее всего, будут спроецированы и на другие сферы. "Сделаем все, чтобы у нас все работало, но с соблюдением требований Роспотребнадзора", — добавил Ведерников.

Губернатор сообщил, что, начиная с сентября, регион систематически попадал в число субъектов РФ с высоким уровнем заболеваемости, поэтому все резервы были направлены на борьбу с коронавирусом. "В настоящий момент развернуто 1085 коек", — сказал он.

"Сверх этого задействованы дополнительные реанимационные койки для долечивания наиболее тяжелых больных. Это серьезная дополнительная нагрузка", — акцентировал внимание глава региона.

Ведерников также обратился к тем, кто хотел на нерабочих днях приехать в Псковскую область. В настоящее время в рамках ограничительных мер заполнение отелей и гостиниц возможно только на 50%. "Мы всегда рады гостям, но просим эту неделю находиться дома или поехать на дачу, не перемещаться между регионами для того, чтобы не создавать негативную тенденцию по заболеваемости", — заметил губернатор.

Он выразил надежду, что заболеваемость коронавирусом будет снижаться. По словам губернатора, на новогодние праздники в Псковской области вводить локдаун не планируется. По его мнению, после Нового года возможна новая волна заболевания, однако, в случае достаточного уровня вакцинированных граждан ее можно будет пройти без сильных потерь.

Как сообщалось, указом псковского губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, театров, музеев, экскурсионных бюро, концертных и иных организаций культуры. Разрешена только финансово-хозяйственная деятельность в этих учреждениях, а также будут работать кассы. Время работы общепита с 30 октября по 7 ноября сокращается до 23:00. Номерной фонд гостиниц в эти же дни должен быть заполнен не больше чем на 50%.

Кроме того, продлен запрет проведения массовых мероприятий, за исключением религиозных, а также профессиональных и официальных спортивных соревнований, включенных в календарный план, целью которых является формирование спортивных сборных команд области на 2022 год и отбор на участие в межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.

Система QR-кодов начала действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе фуд-корты, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе. В перечень также включены федеральные учреждения культуры, объекты организации досуга и развлечений.