"Решением комиссии космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (основной экипаж ЭП-20), а также космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо (дублирующий экипаж ЭП-20) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", — сообщили в Центре.

Старт корабля "Союз МС-20" запланирован на 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур. Продолжительность полета должна составить 12 суток.

13 мая в "Роскосмосе" сообщили, что два японских космических туриста войдут в экипаж корабля "Союз МС-20", который отправится на МКС в декабре.

Как отмечается в сообщении, командиром станет российский космонавт Александр Мисуркин.

Летом сообщалось, что японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано готовятся к полету на МКС. Маэдзава — японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" , Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.