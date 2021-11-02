По состоянию на 8:30 мск, на запасные аэродромы ушли 34 рейса, сообщал ранее представитель Росавиации: 4 из них — из "Шереметьево", 20 — из "Внуково", 10 — из "Домодедово".

Как ранее сообщалось, задержано в аэропортах Москвы более 200 рейсов во вторник. Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", 180 рейсов задержаны, еще 23 — отменены.

Больше всего рейсов — 75 — задержаны в аэропорту "Внуково", ещё четыре — отменены. 63 рейса задерживаются в "Домодедово", 42 — в "Шереметьево". Также в "Домодедово" отменены шесть рейсов, в "Шереметьево" — 13.

Густой туман окутал Москву вечером в понедельник, данное явление наблюдается и во вторник.