"Пока ситуация такая, что оснований продлевать нерабочие дни у нас нет. (...) Но, конечно, мы не исключаем никакой сценарий, но на сегодняшний день все ограничения, включая QR-коды для посещения общепита и общественных мест, — те меры, которые, на наш взгляд, достаточны для того, чтобы держать ситуацию", — сказал Чибис в прямом эфире телеканала "Россия 24".

При этом "с высокой вероятностью" рассматривается сценарий, при котором сохранятся требования по предъявлению QR-кода для посещения общественных мест и по окончании нерабочих дней, добавил Чибис.

Как сообщалось, с 26 октября мобильные пункты вакцинации в крупнейших торговых центрах "Плазма", "Мурманск Молл" и "Форум" (ранее вместо него был торговый центр "Волна") перешли с работы по выходным на ежедневную работу. Помощь по распечатке QR-кодов оказывают в МФЦ региона.

С 30 октября в Мурманской области QR-код необходим для посещения кинотеатров, учреждений культуры, включая филармонию, океанариума, кафе, ресторанов, спортивных объектов в закрытых помещениях, фитнес-центров, бассейнов и аквапарков.

Также с 30 октября неработающие жители Мурманской области в возрасте от 60 лет ушли на самоизоляцию.

По данным оперативного штаба Мурманской области, по состоянию на вторник в регионе зафиксировано 79 тыс. 524 случая заражения коронавирусом, включая 273 за прошедшие сутки.

В Мурманске с начала пандемии выявлено 37 тыс. 867 случаев, включая 143 за минувшие сутки.

Всего 59 тыс. 956 человек выздоровели, скончались от коронавируса 2 тыс. 340 человек.