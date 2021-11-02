"По состоянию на 13:00 мск, аэропорты московского авиаузла возобновили прием воздушных судов. Самолеты стали вылетать в пункт назначения", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Собеседник агентства уточнил, что в общей сложности с полуночи нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших в Москву из разных городов России и ближнего зарубежья.

"В аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь самолетов UTair, четыре самолета "Уральских авиалиний", три — авиакомпании "Победа", два — Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, Якутия", — сообщил представитель аэропорта.

С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.

В свою очередь Нижегородская транспортная прокуратура сообщает, что руководитель этого ведомства выехал в нижегородский аэропорт для проверки "обеспечения прав пассажиров и надлежащего оказания услуг при ожидании рейсов".