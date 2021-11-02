"На территории Ставропольского края функционируют 42 базы отдыха в сельских территориях, предлагающие своим гостям такие услуги, как рыбалка, конные прогулки, прогулки на катере, водные аттракционы, прокат лодок, отдых с детьми, прокат велосипедов, русские бани и многое другое", — сказал представитель министерства.

Всего в реестре объектов аграрного туризма — более полусотни объектов, в том числе винодельческие хозяйства, частные музеи, этнографические комплексы, фермерские хозяйства.

К примеру, у села Красное Грачевского округа работает сельскохозяйственный развлекательный центр "Пономарево", в котором регулярно устраиваются различные праздники и мероприятия. На его территории расположен парк соломенных фигур. Гости смогут увидеть соломенную мельницу, фигуры различных животных и даже поиграть в футбол на соломенном стадионе. В этом хозяйстве в основном выращивают бахчевые культуры, поэтому в летнее время туристы могут попробовать разные сорта арбузов.

Различные экскурсионные агротуры, включающие посещение музейных экспозиций винодельческих заводов, можно посетить в Ставрополе, Минераловодском, Буденновском, Изобильненском, Левокумском округах. В рамках экскурсий проводятся мастер-классы, дегустация и знакомство с историей виноградарства и виноделия Ставропольского края.

Ожидается, что в скором времени заработает еще один агротур — на новое предприятие по выращиванию клубники, расположенное неподалеку от Кисловодска. "Этот проект может послужить созданием дополнительной точки притяжения туристов на сельские территории. Гости хозяйства смогут увидеть процесс выращивания ягод и попробовать их", — добавил собеседник агентства.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся в рамках государственной госпрограммы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".