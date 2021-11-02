Концепция празднования получила название "Русское новогодье". Предусмотрено праздничное оформление свето-иллюминационными объектами шести новогодних маршрутов в Ленинском, Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском, Дзержинском и Кировском районах.

Кроме того, световыми консолями и арт-объектами будут оформлены территории Орджоникидзевского района и поселка Новые Ляды.

В частности, жители увидят на улицах световые фигуры оленей, праздничные ели, шары, арт-объекты "Летающая тарелка", "Космонавт", "Фонтан", "Пегас", "Снежная королева", "Зимние узоры" и другие.

"Ощущение новогодней сказки создаст световой занавес над главной городской елкой. Планируется, что праздничное оформление города завершится к 20 декабря", — говорится в сообщении.

Также в районах краевой столицы вновь разместятся традиционные ледовые комплексы.