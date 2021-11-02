"В связи с задержкой рейсов в аэропортах Москвы из-за погодных условий Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в местах размещения пассажиров, залах ожидания и других общественных помещениях аэропортов", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник.

Густой туман окутал Москву вечером в понедельник, данное явление наблюдается и во вторник. При этом жители некоторых районов города жалуются еще и на запах гари. В аэропортах Москвы во вторник задержано порядка 200 рейсов.

В пресс-службе главка МЧС Москвы сообщили, что туман и видимость в диапазоне 200-700 метров сохранятся в Москве до 14:00.