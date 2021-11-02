"Подать заявление на получение гранта можно с 1 ноября по 15 декабря 2021 года через личный кабинет на nalog.ru. Сервис на сайте поможет сформировать заявление, чтобы направить его по почте или в электронном виде по ТКС. Мера поддержки распространяется на субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей любого региона России, а также СОНКО. ИП с наемными сотрудниками также могут воспользоваться поддержкой", — написала Догузова в своем Инстаграме.

Она напомнила, что среди этих мер – безвозмездные гранты на зарплату сотрудникам в размере одного МРОТ на человека (12796 рублей).

Кроме того, предприниматели могут взять льготный кредит при условии сохранения занятости ФОТ 3.0 по ставке 3%.

"Претендовать на субсидию могут субъекты МСП и СОНКО — участники ФОТ 2.0/ФОТ 3.0 — по определенному перечню отраслей. А также субъекты МСП, созданные с 1 июля 2020 года до 1 июля 2021 года, также по перечню ОКВЭД. Ключевое условие программы – сохранение численности работников на уровне не ниже 90% от числа, указанного в кредитном соглашении", — добавила Догузова.

В конце октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит в виде грантов на поддержку МСП из пострадавших из-за новых антиковидных ограничений отраслей порядка 38,5 млрд рублей. По его словам, с 1 ноября бизнес сможет подать заявки в ФНС на гранты дистанционно в течение полутора месяцев, а средства начнут поступать с 15 ноября.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября.