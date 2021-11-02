"Всего москвичей ждет более 120 онлайн-мероприятий. Это концерты, лекции, перфомансы, выставки, театральные постановки", — привели слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Так, из выставочного зала "Новый Манеж" организуют трансляцию концерта песен из советских и российских мультфильмов, а также открытия нового театрального пространства "Арт-платформа".

Из центрального выставочного зала "Манеж" будут транслировать спектакль-мюзикл "Рязановский диптих" и концерт мелодий из популярных кинофильмов.

В музеях и выставочных залах Москвы в рамках акции пройдут лекции, экскурсии, концерты и мастер-классы. Программа мероприятий размещена на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров (https://mos-razvitie.ru/artnight2021).

В 2021 году акция "Ночь искусств" пройдет в Москве в девятый раз.