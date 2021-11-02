"Для нас курорт Армхи крайне важен. В этом году он демонстрирует динамику развития. Потребность и спрос велики. Согласно статистической отчетности, 100 тыс. туристов посетили курорт. Рост практически на 30%, по сравнению с прошлым годом", — цитирует зампреда пресс-служба регионального правительства.

По его словам, власти заинтересованы в развитии этого направления. Но требуется расширение инфраструктуры и появление новых услуг, чтобы привлечь иностранных туристов. К следующему туристическому сезону планируется выйти с новыми услугами.

Минэкономразвития России совместно с правительством республики и управляющей компанией "Курорты Северного Кавказа" готовят корректировки для включения инвестпроекта всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи" в госпрограмму РФ "Развитие СКФО" до 2025 года для строительства инженерной и спортивной инфраструктуры на территории особой экономической зоны.

Развитие "Армхи" с древними башенными комплексами предполагается в две очереди.

Первая: 2020 — 2021 гг. включает в себя развитие существующей зоны катания до 2,5 км на североориентированном склоне с общим объемом инвестиций за счет средств федерального бюджета 1,2 млрд рублей.

Вторая: 2021-2025 гг. — создание дополнительной зоны катания порядка 4,8 км на североориентированном склоне с общим объемом инвестиций за счет средств федерального бюджета — 5,4 млрд рублей.

В рамках поддержки и готовности включения проекта в Госпрограмму развития СКФО до 2025 года Минэкономразвития Ингушетии осуществляется взаимодействие с Минэкономразвития России по вопросу внесения изменений в подпрограмму "Социально-экономическое развитие Ингушетии до 2025 года", в том числе по созданию дополнительной спортивной и инженерной инфраструктуры курорта.

Ранее сообщалось, что в регионе разработали проект созданию зон отдыха, прогулочных зон, спортивных площадок, размещение стационарных домов, автодомов, автокемпинга в Ассинском ущелье Сунженского района. Кроме того, в предгорном районе Ингушетии в ближайшее время появятся и площадки из деревянных настилов для установки палаток.