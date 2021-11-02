В "Домодедово" и "Шереметьево" отменены по 15 рейсов, еще шесть — во "Внуково". Также в "Шереметьево" задерживается 31 рейс, в "Домодедово" — 22, во "Внуково" — 17.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла Нижнего Новгорода, по состоянию на 9:30 мск международный аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 рейсов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, из-за неблагоприятных метеоусловий в московском регионе.

В частности, организован прием воздушных судов, следовавших в Москву из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов.

"Все самолеты продолжат выполнение рейсов в пункт назначения после того, как это позволят условия аэропортов прибытия", — добавил собеседник агентства.