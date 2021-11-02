"Программа "Восток" в действии. В Большом Селе (Неманский район) прямо на берегу реки Неман создают центр для агротуризма, строят большой гостевой дом на 40 человек одновременного пребывания. Здание строят настоящим крестьянским методом фахверк (строительство идет на основе деревянных балочных конструкций — ИФ)", — написал Алиханов на своей странице в инстаграме.

По его словам, "проект замечательно дополняет усилия команды "Сыроварня Тильзит Рагнит" по восстановлению традиций сыроварения, ведь именно здесь когда-то родился знаменитый на весь мир Тильзитер".

Как сообщалось, региональная программа "Восток" поддерживает проекты, направленные на развитие сельских территорий восточный районов региона. В том числе это проекты по развитию туризма.

Несмотря на пандемию в регионе по итогам 2021 года рассчитывают принять порядка 2 млн туристов, что станет рекордом для отрасли.