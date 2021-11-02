"Практически все санатории Кисловодска города-курорта проводят реабилитацию для перенесших коронавирусную инфекцию. Постковидную реабилитацию в городе-курорте прошли более 9 тысяч человек", — сказал представитель управления.

В свою очередь, как уточнили агентству в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона, число санаториев Кавказских Минеральных Вод, предлагающих отдыхающим пройти реабилитацию после COVID-19, растет.

"Каждый из курортных городов Кавминвод — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск в зависимости от состава источников и микроклимата специализируется на лечении различных заболеваний, располагает санаторно-курортными комплексами с современной лечебной базой. В Кисловодске успешно лечат заболевания кровообращения, дыхания, нервной системы ", — подчеркнул представитель министерства.

По его словам, лечебно-оздоровительный туризм один из самых перспективных направлений туристско-рекреационного комплекса Ставропольского края.

"Подход к лечению и диагностике в наших санаториях довольно глубокий. Кроме классического бальнеолечения наши отдыхающие получают достаточно серьезную программу обследования, благодаря которой удается на ранних стадиях диагностировать различные заболевания и применять своевременные меры реагирования", — уточнил собеседник агентства.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся в регионе в рамках государственной госпрограммы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".