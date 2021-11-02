Среди них — создание инфраструктуры для инновационного научно-технологического центра "Русский", строительство крупного гостиничного комплекса, реконструкция инженерных сооружений, проведение санитарно-оздоровительных работ в повреждённых лесах, сообщает во вторник пресс-служба российского правительства.

Одно из главных мероприятий предполагает строительство инфраструктуры для инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в 2023-2027 годах.

"ИНТЦ появится на базе Дальневосточного федерального университета и станет площадкой, объединяющей студентов, учёных и представителей бизнеса. Для этого на 245 га земли будет построен научно-производственный блок, обустроены образовательные и деловые площадки. Внешне центр будет соответствовать самым современным архитектурным тенденциям", — говорится в сообщении.

Также в обновлённом плане — реконструкция системы водоотведения бухты Новик в 2022-2024 годах.

Отмечается, что сейчас эту бухту загрязняют технические и ливневые стоки, что не лучшим образом сказывается на всей экосистеме. Без модернизации инженерных сооружений пользоваться набережной бухты в туристических целях в перспективе будет невозможно.

Ещё одно мероприятие, направленное на решение экологических проблем, подразумевает проведение санитарно-оздоровительных работ в лесных насаждениях.

Необходимость таких работ связана с тем, что в 2021 году около 75 тыс. деревьев на острове были повреждены или уничтожены ледяным дождём. Из них 55 тыс. деревьев будут обрезаны, а 23 тыс. — вырублены. На их месте появятся новые насаждения.

Кроме того, до 2030 года на острове Русский появится новый гостиничный комплекс "Приморские тропики". На его территории будут отели, конференц-залы, аквапарк и спортивные объекты. Общая площадь комплекса займёт порядка 350 тыс. кв. м.

Концепция развития острова Русский и план мероприятий по её реализации были утверждены правительством в 2019 году. Главная цель — создание правовых и экономических условий развития острова как международного научно-образовательного и технологического кластера. Планом, в частности, предусматривается создание условий для привлечения частных инвестиций, инфраструктурное развитие острова и развитие его туристического потенциала, а также создание условий для комфортной жизни людей.