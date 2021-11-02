"Глава Ростуризма Зарина Догузова в понедельник провела с министром по туризму и древностям Арабской Республики Египет Халедом Эленани телефонный разговор, посвященный вопросам обеспечения безопасности российских туристов во время отдыха на египетских курортах. Разговор состоялся по инициативе российской стороны после инцидента в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде, где более 40 российских туристов обратились за медицинской помощью с признаками отравления, и некоторым из них понадобилась госпитализация", — сообщает во вторник пресс-служба ведомства.



По итогам разговора Догузова подчеркнула, что в Египте начинается высокий туристический сезон, и это направление станет одним из самых востребованных у российских туристов.



"Безопасность туристов – наш абсолютный приоритет, и мы исходим из того, что все вопросы, связанные с безопасностью, должны находиться на особом контроле. В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания", — цитирует ее пресс-служба Ростуризма.



По словам Догузовой, аль-Анани выразил готовность предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте российских туристов.



Как сообщалось, все отравившиеся в отеле Хургады российские туристы выписаны из больниц. Отель AMC Royal Hotel временно не принимает новых туристов. По информации туроператоров, почти всех российских туристов переселили в другие отели, кроме тех, кто отказался менять отель, поскольку в ближайшее время возвращается домой.

По информации Ростуризма, российские туроператоры приостановили продажу туров в AMC Royal Hotel. Туристам, которые уже приобрели туры именно в этот отель на ближайшие заезды, предлагают размещение в других гостиницах.