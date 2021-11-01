"В 2021 году на субсидирование детских экскурсий по краевым турмаршрутам впервые будет направлено 2 млн рублей. Рассчитываем, что эта мера поддержки поможет усилить развитие детского туризма на Ставрополье", — сказал представитель министерства.

По его словам, правительством и Минтуризмом региона разработан комплекс мер, направленных на помощь и стимулирование туроператоров, турагентств, индивидуальных предпринимателей, организующих детские экскурсии на Ставрополье. В частности, субсидия позволит возместить часть затрат, связанных с перевозками организованных экскурсионных групп детей в Ставропольском крае.

Заявки Минтуризм Ставрополья принимает с 27 октября по 3 декабря этого года включительно. Форма заполнения, а также полный список документов и требования, необходимые для участия в отборе, можно найти на официальном сайте министерства.

"Детский туризм является одним из приоритетных для региона. В связи с этим ставим задачу наращивать число экскурсионных туров для детей, в том числе за счет поддержки их организаторов", — отметил собеседник агентства, добавив, что с 2018 года участниками субсидируемых экскурсий стали более 2,5 тыс. детей.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся в регионе в рамках государственной госпрограммы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".