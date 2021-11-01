Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Полетная программа расписана до конца года.

Авиаперелеты запущены по инициативе врио главы администрации региона Максима Егорова.

"В наших планах — повышение показателей экономики региона и реализация крупных инфраструктурных проектов. Уверен, что возобновление авиасообщения Тамбова с финансовым центром страны повысит темпы развития нашего региона", — приводятся в сообщении слова Егорова.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе обладминистрации, полеты будет выполнять авиакомпания "РусЛайн".

Авиасообщение Тамбова со столицей было приостановлено 1 января 2020 года.