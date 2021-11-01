"Допуск иностранных граждан в подведомственные Минкультуры России театры и музеи в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года будет осуществляться при предъявлении в бумажной форме отрицательного ПЦР-исследования на выявление коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения учреждения", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство Ленинградской области разрешило использовать QR-коды иностранных прививок в музеях и театрах. В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что изменений в ранее принятые ограничения, определяющие порядок допуска в музеи посетителей, не планируется. Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами, не разрешен и не согласовывался с руководителем управления.

Ранее сообщалось, что подведомственные Минкультуры РФ учреждения культуры, кроме музеев и театров, должны приостановить работу в период с 30 октября по 7 ноября. После завершения нерабочих дней учреждения культуры обязаны продолжить работу с учетом решений органов государственной власти субъектов РФ. Посещение театров и музеев возможно при предъявлении QR-кода.