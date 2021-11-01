"Ведется проверка качества оказываемых услуг. Все туристы, которые должны были заезжать в отель сегодня или завтра, направляются в другие отели. Всем проживающим в отеле туристам также предложили переселиться, но некоторые россияне отказались переезжать, поскольку у них вылеты в Россию сегодня и завтра. Они не готовы тратить последние часы отдыха на море на переезд в другой отель", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

В компании TEZ Tour порталу "Интерфакс-Туризм" подтвердили эту информацию и добавили, что бронирование номеров также приостановлено.

"Отель возобновит бронирования после всех проверок и получения разрешения от египетских властей", — уточнил генеральный директор филиала туроператора в Египте Ихаб Вахдан.

Как сообщалось, несколько десятков российских туристов, отдыхающих в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде, в выходные пожаловались на симптомы пищевого отравления. Часть из них были госпитализированы в состоянии различной тяжести. В понедельник посольство РФ в Египте сообщило, что все пострадавшие выписаны из больниц. Прокуратура Египта начала расследование инцидента.