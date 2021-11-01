"Восемь пострадавших застрахованы у нас. Все они были госпитализированы с места происшествия, на сегодняшний день большинство выписано и вернулись в свои отели. Двое остаются в госпитале, один турист находится в тяжелом состоянии", — рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что все застрахованные получат необходимую медицинскую и финансовую помощь в рамках их страховых полисов.

В воскресенье утром в городе Серик в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. Девять из них были госпитализированы с травмами различной тяжести. Среди пострадавших есть дети. Позднее большинство из них выписаны из больницы.

По предварительной информации турецкой полиции, водитель автобуса не справился с управлением.

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" источник в туротрасли, принимающей компанией попавших в ДТП туристов, была Kilit Global. С ней работают российские туроператоры "Библио-Глобус", Pac Group, One Touch&Travel и другие. В двух последних компаниях порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что в автобусе не было их туристов.