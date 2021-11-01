Рейсы планируется выполнять на воздушных судах SSJ-100 вместимостью до 100 пассажиров. Вылет из Кирова запланирован в 6:25 по понедельникам, четвергам и субботам; в 16:20 по вторникам, четвергам и субботам.

Вылет из Москвы (Домодедово) в 21:45 по средам, пятницам и воскресеньям; в 13:45 по вторникам, четвергам и субботам.

Red Wings является новым перевозчиком для аэропорта Кирова.

Согласно зимнему расписанию кировского аэропорта, рейсы в Москву (Внуково) выполняют две авиакомпании — "Победа" (утренние рейсы — все дни, кроме субботы, и вечерние — ежедневно) и "Руслайн"(днем 4 раза в неделю, вечером — 2 раза).