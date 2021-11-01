"У всех на входе спрашивают QR-коды, потому что это объект культуры, и для его посещения они требуются", — сообщил начальник отдела научно-просветительской работы музея Сергей Лясковский.

ЦВММ в своей позиции опирается на постановление губернатора Петербурга, согласно которому музеи и театры обязаны пускать посетителей только по QR-кодам с 30 октября, и необходимостью противодействовать распространению коронавируса.

Лясковский добавил, что музей готов выслушать аргументы представителей церкви об упрощенном доступе прихожан на службы, так как в соборе проходят и богослужения, в связи с чем в правилах может появиться уточнение. "Наши мероприятия мы будем проводить только по QR-кодам", — подчеркнул он.

По его словам, пока прецедентов с недопуском посетителей в собор не было.

Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор", куда также входит и храм Спас на Крови, тоже ввел временные правила с 30 октября: допуск посетителей по QR-коду или справке о медотводе от прививки.

"С 30 октября 2021 года (за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет) для посещения объектов государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" необходимо предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации от новой коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания. Также посетить музей можно, воспользовавшись справкой, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции", — сообщается на официальном сайте ГМЗ.

О каких-либо исключениях относительно посетителей церковных служб во временных правилах не упоминается.