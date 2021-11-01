"По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, семья из четырех человек остается в больнице после отравления в отеле, но их уже готовят к выписке, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник.

"При этом несколько десятков пострадавших с такими же симптомами от госпитализации отказались, получали лечение в гостинице от врача, сейчас их состояние удовлетворительное", — утончили в Роспотребнадзоре.

Отель с 31 октября закрыт, при этом те, кто там уже отдыхает, пробудут в отеле до конца своего отпуска, новых гостей не заселяют с 30 октября. Часть пострадавших переселена в другие отели, часть — осталась в этом же.

Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку потребителям, пострадавшим от отравления в отеле в Египте, в подаче претензий и коллективных исков, добавили в пресс-службе. Направить обращение туристы могут через соответствующую форму на сайте Роспотребнадзора.

В минувшие выходные 47 туристов, в том числе 29 россиян, отдыхавших в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде, пожаловались на симптомы пищевого отравления. Часть из них была госпитализирована в состоянии различной тяжести. Прокуратура Египта начала расследование инцидента.