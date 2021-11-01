"Его основной задачей станет выработка инструментов межрегионального взаимодействия по развитию туризма и управлению туристическими кластерами в рамках макротерритории Большого Золотого кольца", — говорится в сообщении.

В мероприятиях примут участие ведущие эксперты и специалисты отрасли туризма из Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Кроме того, ожидается участие представителей Федерального агентства по туризму, Сбербанка, МТС и других организаций.

В правительстве отметили, что на форуме планируется подписание нескольких соглашений.