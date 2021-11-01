"Все российские туристы, госпитализированные в Хургаде с симптомами пищевого отравления, были выписаны из местных медучреждений. Россияне, пожелавшие покинуть отель AMC Resort, были переселены туроператорами в другие гостиницы", — говорится в сообщении дипмиссии.

Как сообщалось, несколько десятков российских туристов, отдыхающих в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде, в выходные пожаловались на симптомы пищевого отравления. Часть из них были госпитализированы в состоянии различной тяжести. Прокуратура Египта начала расследование инцидента.