ТИЦ "Раменское" и ТИЦ "Павловский Посад" разделили первое место в номинации "Лучший туристический информационный центр (ТИЦ), говорится в сообщении.

Также среди подмосковных проектов, прошедших в финал общенационального конкурса: фестиваль "Мастерская Рождества", занявший III место в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел", передвижная ярмарка "Снежный караван", ставшая лауреатом III степени в номинации "Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал".

Согласно информации, размещенной на сайте премии, всего лауреатами стали 17 подмосковных проектов, представленные восемью муниципалитетами: Дмитровом, Истрой, Клином, Орехово-Зуево, Павловским Посадом, Раменским, Серпуховом и Щелково.

В 2021 году премия вручалась в 21 номинации. За звание лучших в области событийного туризма боролись 112 проектов из 24 регионов России.

Национальная премия Russian Event Awards учреждена в 2012 году и присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.