"В российских судах – тысячи исков на имя туроператора, и их будет еще больше. Уже подошло время подавать в страховую компанию на возмещение, но мы ждем, когда Ростуризм уберет Mouzenidis Travel из единого федерального реестра туроператоров. Надеемся, что это произойдет в ближайшие десять дней", — сказал он.

Как отметил Мкртчян, совместно с Альянсом туристических агентств (АТА) в сентябре на имя Ростуризма было направлено письмо с просьбой убрать туроператора из федерального реестра.

"В свою очередь, ведомство сообщило, что держит ситуацию под контролем, но туроператор не выполняет своих обязательств перед туристами уже более полугода, и его пора исключать", — пояснил он.

Между тем, как разъяснил порталу "Интерфакс-Туризм" директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко, толку от того, что туристы подают исковые заявления нет, потому что существует постановление правительства РФ №1073, которое дает туроператорам отсрочку по выполнению обязательств до 1 января 2022 года.

"Если Ростуризм объявит об исключении туроператора из единого федерального реестра, то туристам сначала нужно будет обратиться в страховую компанию, которая в течение 30 дней сформирует реестр пострадавших. В зависимости от того, кого из туристов признали потерпевшим, производятся пропорционально выплаты", — сообщил он.

Глава "Турпомощи" отметил, что основной механизм финансовых гарантий у туроператора – это страхование финансовой ответственности. Гражданская ответственность "Музенидис Трэвел" застрахована в СК "ТИТ" на сумму 50 млн руб. Договор действует до 31 декабря.

"В случае недостатка средств распечатывается фонд персональной ответственности (ФПО) туроператора, а у Mouzenidis Travel только идет формирование этого фонда, там менее 10 млн рублей. Эти средства также значительной роли не сыграют. Для того, чтобы ФПО стал основным инструментом фингарантий, он уже должен быть сформирован в полном объеме, и это должно быть признано и согласовано Ростуризмом", — пояснил Осауленко.

В конце августа принимающая компания российского туроператора "Музенидис Трэвел" в Греции Mouzenidis Travel Greece продлила приостановку обслуживания туристов в республике до 31 октября. Спустя несколько дней компания предложила российским туристам, забронировавшим туры с 1 по 15 сентября, повторно согласовать брони в связи с приостановкой обслуживания принимающей компании в Греции.

Как сообщалось, из-за приостановки деятельности Mouzenidis Travel Greece у российских туристов были аннулированы туры почти на миллиард рублей, в основном это путевки, перенесенные с 2020 года. Средства за эти поездки российские компании перевели принимающему туроператору за обслуживание туристов в Греции и не могут их вернуть.

В свою очередь, принимающая компания Mouzenidis Travel в Армении Hot Tours объявила о прекращении сотрудничества с туроператором и изменила наименование

"Как вы знаете, наша компания была в очень тесном сотрудничестве с компанией "Музенидис Трэвел". К сожалению, в связи с трудностями компании "Музенидис", мы вынуждены вернуться к прежнему образу работы по приему в Армении", — написал генеральный директор туркомпании Мхитар Мелик-Шахназарян в Facebook.

Аналогичное сообщение появилось в группе Hot Tours с уточнением, что отныне компания будет работать под новым названием Hot Tours Armenia, логотип также был изменен.

Mouzenidis Group – один из крупнейших туристических холдингов в Греции с 1995 года, принимающий туристов не только из России, но и стран СНГ и Восточной Европы. По данным греческих изданий, холдинг лидировал в Греции по числу обслуженных российских туристов. Основатель и президент холдинга Борис Музенидис умер 27 марта 2021 года в Москве в возрасте 60 лет от остановки сердца, которая стала осложнением коронавируса.