"Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы Краснодарский край оставался курортом и не превратился в спальный район крупного города. Представьте: люди с разных концов страны приезжают посмотреть на море, горы, а здесь то же самое: высотки из бетона и стекла. Поэтому в курортных городах разрабатываются новые генпланы с учетом наших требований по этажности и плотности застройки", — сообщил он.

Кондратьев отметил, что до конца года строительная отрасль на Кубани может показать рост на 3,7%, по сравнению с "допандемийным" 2019 годом, однако жилищное строительство в крае должно вестись в соответствии с требованиями законодательства.

"Сейчас в Геленджике нет ни одного строительного крана до принятия нового генплана, аналогичная ситуация в Анапе и Сочи. Кто бы чего не хотел, но, если положено пять или шесть этажей, то будет пять или шесть этажей. Никто ничего не "продавит", ни за какие деньги. Человек должен идти и видеть красивое южное небо и прекрасный пейзаж", — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что принимаемые меры позволят создать на Кубани уютные, комфортные, "по-настоящему южные курортные города".