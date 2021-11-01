По подсчетам "Интерфакса", это примерно на 20,2% меньше, чем в том же месяце "доковидного" 2019 года: тогда в дальнем следовании было перевезено около 8,9 млн пассажиров.

Пассажирооборот в дальнем следовании в октябре увеличился год к году на 20,3%, до 5 млрд пассажиро-километров. С начала года "дальние" перевозки увеличились на 36,8%, до 79,5 млн человек, пассажирооборот — на 40%, до 65,2 млрд пассажиро-километров.

В пригородном сообщении число отправленных пассажиров в октябре выросло на 11,1%, до 84,9 млн, пассажирооборот увеличился на 15,6%, до 2,7 млрд пассажиро-километра. С начала 2021 года эти показатели повысились на 18,9% (до 769,5 млн человек) и 17,1% (до 24,5 млрд пассажиро-километров) соответственно.

В целом по сети РЖД в октябре перевезено 92 млн пассажиров, что на 12,2% больше, чем в том же месяце годом ранее, и, согласно подсчетам "Интерфакса", примерно на 13,2% ниже доковидного уровня. Пассажирооборот в прошлом месяце вырос на 18,6%, до 7,7 млрд пассажиро-километров. За январь-октябрь отправлено 876 млн пассажиров (+20,4% к 2020 году и почти -12,5% к 2019 году), пассажирооборот составил 89,7 млрд пассажиро-километров (+32,9%).