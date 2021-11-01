"Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров. Вопрос согласован сегодня (губернатором — ИФ) Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании", — говорится в сообщении.

С 30 октября QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании не более полугода назад в регионе требуется при посещении музеев, театров, кинотеатров, цирков, шапито, фитнес-клубов, стоматологий, бассейнов, а также при заселении в гостиницы.

Кроме того, на время нерабочих дней в регионе закрыты торговые центры площадью 36 тыс. кв. м и более.