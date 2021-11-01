"Сегодня важно найти диалог с людьми, мы должны убедить их вакцинироваться, а они — нам поверить. Поэтому меры, которые сегодня принимаются в крае — сбалансированы. Здесь не может быть никакого популизма, только полная осознанность того, что это крайняя необходимость, в том числе и при введении каких-либо ограничений", — сказал Кондратьев в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что в августе было принято ключевое решение — все отдыхающие, которые приезжают на Кубань, должны быть вакцинированы либо привиться в течение трех дней уже на курорте.

"И в период нерабочих ноябрьских дней также введены ограничения: теперь без сертификата о вакцинации невозможно посещать рестораны, досуговые учреждения в наших курортных городах. Я признаю право человека не вакцинироваться, но тогда пусть он не представляет угрозу для других людей, в том числе и для тех, кто уже привился. Об этом много говорил и президент России", — добавил Кондратьев.

Он также выразил благодарность каждому жителю края, кто принял решение вакцинироваться.