"С 15 ноября применение QR-кодов введут в Горно-Алтайске и Майминском районе, с 29-го — на территории всей республики", — сказал он.

По его словам, решение о новых ограничительных мерах принято в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу. QR-коды будут необходимы для посещения музеев, театров, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов и предприятий общепита.

"Под общепитом мы понимаем в том числе различные ночные клубы", — уточнил Максимов.

По его словам, в настоящее время в Республике Алтай действуют запреты на проведение массовых и зрелищно-развлекательных мероприятий, а также на работу ресторанов и кафе с 23:00 до 8:00.