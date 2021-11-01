"Спрос на поездки в Дубай резко вырос на всех международных рынках из-за открытия выставки Expo-2020 и наступления высокого сезона. Кроме того, недавно были сняты ограничения на въезд для туристов из Индии и Великобритании. Однако, по отзывам туроператоров, страна не справляется с возросшим турпотоком. В дорогих отелях появились листы ожидания для записи на посещение ресторанов, аренду переговорных комнат, отдельных кабин на пляжах, автомобилей и других услуг", — рассказала она.

По словам Тюриной, в аэропортах эмирата из-за огромного наплыва туристов образовались очереди, срываются трансферы, отели отменяют брони, так как получают слишком много заказов. В результате туроператоры получают претензии и жалобы от туристов.

"В первой половине 2021 года Дубай посетили более 210 тыс. россиян, к началу лета Россия вышла на первое место по объему турпотока в эмират. По данным представителя РСТ в ОАЭ Марины Морозовой, все это привело к сокращению предложения и росту цен на отели. Рост составил по разным группам гостиниц минимум 25-40% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, когда возобновился турпоток. При этом стоимость размещения в отелях 4-5* выросла практически втрое, а в отдельных, самых востребованных – в пять раз", — добавила она.

Эксперт отметила, что сервис в отелях стал хуже в том числе и потому, что многие отели сократили персонал на время локдауна и до сих пор не смогли его вернуть.

"Тем не менее, туроператоры надеются, что эмирату удастся справиться с возросшим потоком туристов. Хотя цены в отелях, скорее всего, продолжат расти и дальше", — подытожила она.

Выставка Expo-2020, перенесенная на год из-за пандемии коронавируса, открылась в Дубае 1 октября, она продлится до 31 марта.