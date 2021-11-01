"На текущий момент у нас реализовано 73 инвестиционных проекта на сумму порядка 52 млрд рублей, и это в рамках пандемийного года. Еще 50 проектов примерно на 23 млрд рублей — в завершающей стадии. По итогам года планируется реализовать проекты на сумму в 75 млрд рублей. Для пандемийного года, поверьте, это хороший результат", — сказал губернатор.

"В курортной сфере сегодня реализуется 64 инвестпроекта на 123 млрд рублей. Строятся современные отели и санатории. Понятно — почему? Потому что ввели запрет на строительство жилья в 500 метрах от моря. У кого была эта земля? Конечно, у застройщиков. И что там должно было быть? Конечно, жилые кварталы. Они на всех уровнях обжаловали наше решение, деньги тратили, но деваться некуда, и начали продавать землю отельерам. Еще раз хотел бы подчеркнуть: это сделано для того, чтобы курортные города, действительно, таковыми являлись, и люди с удовольствием приезжали сюда отдыхать", — заявил глава края.

Он подчеркнул, что, несмотря на пандемию, развиваются все сферы экономики.

"Если сравнивать с 2019 годом, то мы не только сохранили бюджет на прежнем уровне, но и серьезно прибавили в росте. До конца 2021 года оборот в сфере общественного питания может вырасти на 2,8%, сельском хозяйстве — на 2,2%, отрасли строительства — на 3,7%, промышленном секторе — на 4,5%. А это для нас важная составляющая успеха, потому что промышленность развивается. Это большие предприятия, которые сегодня работают", — добавил глава края.

Так, краевой Фонд поддержки промышленности будет докапитализирован до 3 млрд рублей.

"На начало текущего года объем фонда составлял 2 млрд рублей, к концу года он станет 3 млрд. Сегодня выгодно брать деньги не в банке, а в фонде, поскольку под 1-4% ни один банк не предоставит финансирование. А мы инвестируем в развитие промышленности, и — получается. А раз получается, значит, правильным курсом идем, правильные приоритеты расставили", — отметил он.