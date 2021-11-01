Так, в селе Териберка на побережье Баренцева моря, которое обрело славу после фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", свободных мест нет.

В Кировске, где расположены горнолыжные курорты Хибинских гор, занято 78% гостиниц, хостелов и апартаментов. Непосредственно в Мурманске занято 94% средств размещения.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном комитете по туризму, участники отрасли готовы "обеспечивать безопасность и комфорт туристов на территории региона с соблюдением всех требований, действующих в регионе".

"Ситуация с туристическим потоком в регионе сегодня стабильная, есть как отмены, так и новые бронирования. Мы на постоянной основе держим связь с туристическим бизнесом", — отметили в комитете.

Как сообщалось, с 30 октября в Мурманской области QR-код понадобится для посещения кинотеатров, учреждений культуры, включая филармонию, океанариума, кафе, ресторанов, спортивных объектов в закрытых помещениях, фитнес-центров, бассейнов и аквапарков.

В августе председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев сообщал журналистам, что с начала года в Мурманскую область приехали 249 тыс. туристов. По его словам, по итогам 2021 года ожидается возвращение к допандемийным показателям (по итогам 2019 года турпоток в регион составил 451 тыс. человек).